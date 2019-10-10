«ريهانا» تستعد للزفاف وتكشف عن مصمم فستانها

واشنطن(صدى):

كشفت المُغنّية العالمية ” ريهانا ” عن المُصمم الذي تنوي التّعاون معه في تصميم فُستان زفافها، وهو البريطاني جون غاليانو.

حيث تجمع ” ريهانا ” و” غاليونو ” علاقةٌ وطيدة مُنذ بداياتها الفنّية؛ قائلة: ” بالتّأكيد سيكون هُناك تعاون بين نفسي وجون غاليانو ” .

يذكر أن ” ريهانا ” تُواعد الملياردير السعودي حسن جميل منذ عام 2017، وهو العريس المُحتمل للزّفاف الذي تتحدّث عنه.