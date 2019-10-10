«ريهانا» تستعد للزفاف وتكشف عن مصمم فستانها
كشفت المُغنّية العالمية ” ريهانا ” عن المُصمم الذي تنوي التّعاون معه في تصميم فُستان زفافها، وهو البريطاني جون غاليانو.
حيث تجمع ” ريهانا ” و” غاليونو ” علاقةٌ وطيدة مُنذ بداياتها الفنّية؛ قائلة: ” بالتّأكيد سيكون هُناك تعاون بين نفسي وجون غاليانو ” .
يذكر أن ” ريهانا ” تُواعد الملياردير السعودي حسن جميل منذ عام 2017، وهو العريس المُحتمل للزّفاف الذي تتحدّث عنه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3102 ] نشر منذ 14 ساعة
عبداللطيف شفط جيب الشعب لين ودع
ويجيك الطلي بعدة يبعزق على طقاقة بما تم شفطة هكذى الايام دواليت شافط ومشفوط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 14 ساعة
عنده مزاج غريب
يمكن حاب يجرب اختلاف الالوان