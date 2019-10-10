بشرى لـ17 ألف طالب وطالبة.. بعثات دراسية خارجية قريبا لتخصصات المحاسبة

علي القحطاني(صدى):

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة تناقش حالياً مع وزارة التعليم مشروع تمكين طلبة المحاسبة من البعثات الدراسية خارج المملكة .

وأكد “المغامس ” أن الهيئة وقعت مؤخراً مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مذكرة تعاون مشتركة في ظل التوجه لتوطين المهنة ، مشيراً إلى أن خطوة البعثات الدراسية الخارجية تأتي من هذا المنطلق من أجل زيادة الخبرات والتعلم لأبناء المهنة من المواطنين .

الجدير بالذكر أن جامعات المملكة تضم 17 ألف طالب وطالبة في تخصصات المحاسبة ، ويتخرج سنوياً 2900 محاسب ومحاسبة .

وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة ” إثراء وتواصل ” لزيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة ، واختتمت بالفعل زيارة 7 جامعات بخلاف 13 جناح تعريفي استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة ، في إطار تعزيز إمكانات الطالب السعودي وتأهيله الإحترافي لسوق العمل .