بشرى لـ17 ألف طالب وطالبة.. بعثات دراسية خارجية قريبا لتخصصات المحاسبة
كشف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة تناقش حالياً مع وزارة التعليم مشروع تمكين طلبة المحاسبة من البعثات الدراسية خارج المملكة .
وأكد “المغامس ” أن الهيئة وقعت مؤخراً مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مذكرة تعاون مشتركة في ظل التوجه لتوطين المهنة ، مشيراً إلى أن خطوة البعثات الدراسية الخارجية تأتي من هذا المنطلق من أجل زيادة الخبرات والتعلم لأبناء المهنة من المواطنين .
الجدير بالذكر أن جامعات المملكة تضم 17 ألف طالب وطالبة في تخصصات المحاسبة ، ويتخرج سنوياً 2900 محاسب ومحاسبة .
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة ” إثراء وتواصل ” لزيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة ، واختتمت بالفعل زيارة 7 جامعات بخلاف 13 جناح تعريفي استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة ، في إطار تعزيز إمكانات الطالب السعودي وتأهيله الإحترافي لسوق العمل .
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