فيروس يمنع بريجوفيتش من العودة إلى جدة 

ماجد محمد(صدى):

بعث الصربي أليكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رسالة إلكترونية إلى البريد الخاص بإدارة ناديه، كما أرفق بها تقريرًا طبيًا أعدّه أحد الأخصائيين في بلاده، يوضح إصابته بفايروس.

وجاء في التقرير شرح الأعراض التي يعانيها بريجوفيتش جراء الفايروس، ومنها ارتفاع درجة الحرارة وآلام البطن والتقلصات وغيرها، ما يتطلب حصوله على كورس علاجي مناسب.

وقام المهاجم الصربي بإبلاغ إدارة الاتحاد بحاجته إلى عدة أيام قبل العودة إلى جدة، معتزما السفر فور تعافيه.