بالفيديو.. حفل زفاف فخم لحفيد الشيخ جابر الصباح 

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت في مقطع فيديو لقطات من حفل زفاف حفيد الشيخ جابر الصباح، الذي تميزت أجواؤه بالفخامة، حيث احتفلت عائلة الشيخ جابر الصباح بزفاف حفيده إلى حفيدة الشيخ سعد الصباح، حيث أقيمت المراسم داخل منزل عائلة العروس الذي تم تزيينه بشكل رائع ليتحول لقاعة عرس مذهلة وشديدة الفخامة، وذلك بدلاً من استئجار إحدى القاعات بتكلفة باهظة.

وبدا في مقطع الفيديو زينة المنزل بالزهور والإضاءات المبهرة، كما تلقت العروس عدداً من الهدايا الفاخرة، من بينها أطقم ذهبية وساعات من ماركات شهيرة.

يذكر أنه قد تم مؤخراً إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي في أبها بمنطقة عسير، وذلك تخليداً لذكراه.