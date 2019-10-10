نسائي خيركم يختبر أكثر من 11 ألف طالبة في حفظ فروع القرآن

نايف السالم(صدى):

اجتازت 11154 طالبة اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة خلال العام الماضي وذلك في مختلف فروع القرآن الكريم.

وقال مدير عام جمعية خيركم بجدة الاستاذ عبدالعزيز فتني أن عدد الحافظات بلغ ما يقارب 130 حافظة لكتاب الله فيما تعدت نسبة النجاح الـ 90% من مجموع المتقدمات ، واللاتي حصل 7412 منهن على تقدير ممتاز ، في حين وصلت الأجزاء المحفوظة من كتاب الله 61845 جزءاً.

وبين فتني أن حافظات القرآن بجدة نتيجة البرامج المكثفة التي يقيمها القسم النسائي يشاركن سنوياً على مستوى المملكة ويحصدن المراكز الأولى ، في حين اشار أن ( نسائي خيركم ) يمنح الاجازات القرآنية لجميع الراغبات داخل المملكة وخارجها وقد استفاد منه العام الماضي أكثر من 100 ألف مستفيدة العام الماضي 35% منهن من خارج المملكة.