بالفيديو.. الداخلية تكشف تقنية عالية تمكنها من متابعة المطلوبين داخل صحن الطواف

نايف السالم(صدى):

عرضت وزارة الداخلية خلال جناحها في معرض “جیتكس” المقام بإمارة دبي، تقنية عالية الجودة لتحديد أو متابعة شخص مطلوب من داخل الحرم المكي، في حال تجاوزه للنظام.

وأظهر مقطع فيديو عرضته الوزارة خلال المعرض تعتمد تلك التقنية على إحدى الكامیرات المثبتة في برج الساعة بالحرم المكي، والتي تتميز بدقتها العالية رغم بعد المسافة، حتى أن الكامیرا تابعت المتواجدين في صحن الحرم، ووصلت إلى إمكانیة متابعة وتحديد وتصوير بعض المتواجدين حول الكعبة مباشرة.

يٌذكر أن معرض “جيتكس” للتقنية هو ملتقى تستطيع فيه الھیئات والمؤسسات من الكشف عن الأفكار المبتكرة، كما يعرض أحدث ما وصل إلیه العلم في تقنیات الاتصالات والمعلومات والحوسبة السحابیة، والأجھزة والبرامج.