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بالصور.. محافظ حفر الباطن ينجح في صلح قريتين بعد خلاف دام سنوات

بالصور.. محافظ حفر الباطن ينجح في صلح قريتين بعد خلاف دام سنوات
نايف السالم(صدى):

جسد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الأربعاء خير نموذج لإصلاح ذات البين ، بعد جهود متواصلة أثمرت عن إنهاء خلاف دام لسنوات بين هجرة القلت وهجرة درب الإبل .

وشهدت المحافظة حضور كبير لشيوخ وأعيان المحافظة بجانب سمو الأمير منصور ، مؤكدين على اللحمة الوطنية لأبناء المملكة والوحدة الإنسانية والدينية بينهم .

وجاء ذلك ضمن جهود سمو الأمير لإرساء السلام الإجتماعي وتقوية الروابط الأسرية والإنسانية ، على غرار ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف – حفظهم الله – وسط فرحة هائلة واحتفاء واسع بعد إذابة جليد الخصام الصلب عبر سنوات .

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههههههههه
تذكرت حلقه من حلقات طاش ماطاش.
بس ناسي اسم الحلقه والله.
بس الاسامي شي هجرة القلت وهجرة درب الإبل .

[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 12 ساعة

طيب ايش سبب خلاف الهجرتين ؟

جزاه الله خير على ما قام به في اصلاح ذات البين بين المتخاصمين

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