بالصور.. محافظ حفر الباطن ينجح في صلح قريتين بعد خلاف دام سنوات
جسد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الأربعاء خير نموذج لإصلاح ذات البين ، بعد جهود متواصلة أثمرت عن إنهاء خلاف دام لسنوات بين هجرة القلت وهجرة درب الإبل .
وشهدت المحافظة حضور كبير لشيوخ وأعيان المحافظة بجانب سمو الأمير منصور ، مؤكدين على اللحمة الوطنية لأبناء المملكة والوحدة الإنسانية والدينية بينهم .
وجاء ذلك ضمن جهود سمو الأمير لإرساء السلام الإجتماعي وتقوية الروابط الأسرية والإنسانية ، على غرار ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف – حفظهم الله – وسط فرحة هائلة واحتفاء واسع بعد إذابة جليد الخصام الصلب عبر سنوات .
.[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههه
تذكرت حلقه من حلقات طاش ماطاش.
بس ناسي اسم الحلقه والله.
بس الاسامي شي هجرة القلت وهجرة درب الإبل .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب ايش سبب خلاف الهجرتين ؟
جزاه الله خير على ما قام به في اصلاح ذات البين بين المتخاصمين