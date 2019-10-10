بالصور.. محافظ حفر الباطن ينجح في صلح قريتين بعد خلاف دام سنوات

نايف السالم(صدى):

جسد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الأربعاء خير نموذج لإصلاح ذات البين ، بعد جهود متواصلة أثمرت عن إنهاء خلاف دام لسنوات بين هجرة القلت وهجرة درب الإبل .

وشهدت المحافظة حضور كبير لشيوخ وأعيان المحافظة بجانب سمو الأمير منصور ، مؤكدين على اللحمة الوطنية لأبناء المملكة والوحدة الإنسانية والدينية بينهم .

وجاء ذلك ضمن جهود سمو الأمير لإرساء السلام الإجتماعي وتقوية الروابط الأسرية والإنسانية ، على غرار ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف – حفظهم الله – وسط فرحة هائلة واحتفاء واسع بعد إذابة جليد الخصام الصلب عبر سنوات .