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  • نشر : منذ 26 دقيقة
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  • حوادث

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب أسلاك مكشوفة بمكة

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب أسلاك مكشوفة بمكة
نايف السالم(صدى):

شهد حي الرصيفة في مكة المكرمة واقعة مأساوية حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي؛ بسبب أسلاك مكشوفة .

وكانت تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بحدوث صعق كهربائي نتج عنه وفاة طفلة، وعند وصول الدفاع المدني للموقع اتضح وجود وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية النيجيرية؛ وذلك بسبب اسلاك مكشوفة داخل الحي.

وتمت المحافظة على الموقع حتى وصول الهلال الأحمر وتسلم الشرطة للموقع.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يرحمها
وجعلها الله نافعا شافعا لاهلها

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