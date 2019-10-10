مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب أسلاك مكشوفة بمكة
شهد حي الرصيفة في مكة المكرمة واقعة مأساوية حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي؛ بسبب أسلاك مكشوفة .
وكانت تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بحدوث صعق كهربائي نتج عنه وفاة طفلة، وعند وصول الدفاع المدني للموقع اتضح وجود وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية النيجيرية؛ وذلك بسبب اسلاك مكشوفة داخل الحي.
وتمت المحافظة على الموقع حتى وصول الهلال الأحمر وتسلم الشرطة للموقع.
fares[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يرحمها
وجعلها الله نافعا شافعا لاهلها