المشرف العام على كليات عنيزة يدشن موقع الملتقى العلمي الطلابي(2)ويكرم الفائزين

محمد السعران(صدى):

دشن المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي النظام الإلكتروني للملتقى الطلابى الثانى 1441( ابداع2) وذلك في القاعة الرئيسية وتكريم المشرفين والمحكمين والطلاب الفائزين بجوائز ملتقى (ابداع1)وتكريم مماثلا بشطر الطالبات للفائزات بحضور سعادة نائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وسعادة عميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين

وأوضح المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي أن الأنشطة الطلابية تساهم في اكتشاف المواهب بالترابط مع المحتوى الأكاديمي من خلال تنمية المهارات العلمية والبحثية من خلال تنمية قدراتهم الإبداعية باستراتيجيات جديدة وغير مسبوقة مؤكدا على أهمية الإبداع والابتكار والتميز ليكونوا مؤهلين وفاعلين بمجتمعهم متسلحين بالعلم والمعرفة ليساهموا في تنمية الوطن واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مبيننا بان عدد المشاركات في الملتقى بلغت 500 مشاركة تنوعت بين مشاريع هندسية ، أبحاث ، ريادة اعمال ، رسم بالحاسب ، رسم تشكيلي شعر ، خطابة ، ترجمة فورية ، مبتكرات

وقال سعادة نائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى أن الملتقيات الطلابية تساهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية للمشاركين وسط بيئة علمية تنافسية ومحفزه نحو الابداع والتطوير بإشراف المنظمين والمشرفين على الملتقى لافتاً إلى الدور الكبير الذي قدمة فريق العمل مؤكدا أن ما تم فى ابداع 1.والمتوقع من ابداع 2 سياهم في تحقيق معدلات تسويق عالية ومرود مجتمعى مميز ، مجدداً الثقة والدعم لفرق العمل

وأكد عميد كلية الدراسات الانسانية والادارية الدكتور عبد الرحمن الشلاش على القدرات الابداعية للطلاب باعتبارها ميزة وتفرد لطلاب كليات عنيرة مبينا أن الملتقيات الطلابية تساهم في نتاج مجتمعي قابله للتطبيق موصيا أعضاء هيئة التدريس باستمرار هذه الروح ليستمر التفرد لطالب وطالبات كليات عنيزة