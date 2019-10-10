بالفيديو.. متطرف داعشي يطعن وزير الأمن الإندونيسي

جاكرتا(صدى):

شن متطرف بايع تنظيم داعش الإرهابي، صباح اليوم الخميس، هجومًا بسلاح أبيض على وزير الأمن الإندونيسي ويرانتوا، خلال زيارته بلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة.

وأقدم المتطرف على تنفيذ عملية طعن لوزير الأمن الإندونيسي في منطقة بانتن، إذ اقترب منه وهاجمه، ما أسفر عن إصابته بجروح.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو «اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح»، لافتًا إلى أنه تم توقيف رجل وامرأة، فيما تم نقل الوزير إلى المستشفى.