محافظ الجموم يدشن موسم التشجير 41

بدر الحاثي(صدى):

دشن محافظ محافظة الجموم أ/ عمران حسن الزهراني ومدير مكتب وزارة البيئه والمياه والزراعه بالمحافظة الاستاذ

سالم باتع البشري وبمشاركة طلاب الكشافة بمدرسة زيد بن الارقم تحت اشراف القائد الكشفي / صالح البركاتي

وقد شارك عدد من موظفي المحافظه والزراعة و تستمر المبادره حتى نهاية موسم الربيع لهذا العام حيث تشمل المدارس والجهات الحكوميه والمساجد والمنتزهات البريه يذكر أن العديد من مشاريع التشجير نفذت العام الماضي وحققت الهدف المنشود من تنفيذها.

ومن جانبه ذكر مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم أن هذه العمل يسهم في «غرس روح المشاركة المجتمعية ويعمل على نشر ثقافة التشجير وتكريس مفاهيمه ويساعد في الحفاظ على الأشجار وتوسيع الرقعة الخضراء في المنطقة و تحسين المشهد الحضري لها .