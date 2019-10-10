بالفيديو.. فتاة بمنظمة إجرامية تقتل الأشخاص لتستخدم أجرها في شراء المخدرات

أقدمت ” قاتلة ” تابعة لمنظمة ” كارتل “ الإجرامية فكولومبي، على قتل العديد من الأشخاص، لاستخدام أجرها مقابل القتل في تجارة المخدرات.

وتفصيلآ، اعترفت ” القاتلة ” أثناء مقابلة تلفزيونية لها بأنها تحب القتل، وتعلمته عندما تم تجنيدها في المنظمة وهي بعمر 15 عامًا.

وعن ذلك، انخراطها في عالم الجريمة قالت : ” اضطررت إلى حياة الجريمة، فعندما كنت في سن 15 عامًا كنت أحب الجنون والآن أحببت الحصول على أموال للقتل ” .

كما تحدثت عن آخر جريمة قتل ارتكبتها قائلة: ” قبل ثمانية أيام قطعت جسد رجل، وألقيت بجثته في النهر، لأنه رفض قتل شخص آخر ” .

يذكر أن الأطفال في ميدلين سوف يجبرون للانضمام إلى الكارتل أو الاتجار بهم لأغراض جنسية، حيث جندت العصابة خلال العقد الماضي 18000 طفل.