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  3. بالفيديو.. فتاة بمنظمة إجرامية تقتل الأشخاص لتستخدم أجرها في شراء المخدرات

بالفيديو.. فتاة بمنظمة إجرامية تقتل الأشخاص لتستخدم أجرها في شراء المخدرات

بالفيديو.. فتاة بمنظمة إجرامية تقتل الأشخاص لتستخدم أجرها في شراء المخدرات

أقدمت ” قاتلة ” تابعة لمنظمة ” كارتل “ الإجرامية فكولومبي، على قتل العديد من الأشخاص، لاستخدام أجرها مقابل القتل في تجارة المخدرات.

وتفصيلآ، اعترفت ” القاتلة ” أثناء مقابلة تلفزيونية لها بأنها تحب القتل، وتعلمته عندما تم تجنيدها في المنظمة وهي بعمر 15 عامًا.

وعن ذلك، انخراطها في عالم الجريمة قالت : ” اضطررت إلى حياة الجريمة، فعندما كنت في سن 15 عامًا كنت أحب الجنون والآن أحببت الحصول على أموال للقتل ” .

كما تحدثت عن آخر جريمة قتل ارتكبتها قائلة: ” قبل ثمانية أيام قطعت جسد رجل، وألقيت بجثته في النهر، لأنه رفض قتل شخص آخر ” .

يذكر أن الأطفال في ميدلين سوف يجبرون للانضمام إلى الكارتل أو الاتجار بهم لأغراض جنسية، حيث جندت العصابة خلال العقد الماضي 18000 طفل.


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