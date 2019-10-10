تنفيذ 54 عملية شراء ومنافسة بمشتريات تعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير إدارة المشتريات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ عامر بن محمد آل فلاح ، أن الإدارة تعمل على تأمين احتياجات الإدارة العامة ومكاتب التعليم ، والإدارات التابعة لها من المواد والأثاث والآلات والأجهزة وغيرها، واستقبال طلبات الشراء والبحث عن الموردين بعد الإعلان عن المنافسات، ويتم ذلك بعد استكمال الشروط والضمانات البنكية ، وذلك عن طريق المنافسات العامة أو الشراء المباشر ، للوصول بأداء المشتريات إلى أعلى درجة من التطوير لتحقق المتطلبات في الوقت المحدد وبأقل تكلفة، من خلال استخدام البرامج الحديثة التي تساعد على سرعة ودقة البيانات، وتعتبر منصة ” اعتماد ” نموذج وطني متقدم عالمي المستوى يحقق الريادة والتنافسية في مجال المشتريات الحكومية الإلكترونية، من أجل تحقيق رضا الأجهزة المعنية والمتعاملين معها في بيئة عمل إلكترونية متكاملة ، والعمل على تحقيق أهداف الإدارة وكذلك استخدامها في متابعة ومراقبة طلبات الاحتياجات المختلفة .

وأضاف آل فلاح ر : أن من مهام المشتريات : رفع مستوى الأداء والجودة ، وتطبيق أنظمه الرقابة ، والتدقيق على عمليات المنافسات والشراء ، وتعزيز روح العدالة و الشفافية بالعمل على توفير الجهد والوقت والتكاليف والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري ، لافتا إلى أن عدد العمليات المنفذة خلال العام المنصرم ،بلغت 25 منافسة ، و29 عملية شراء مباشرة ، في حين أن مشروع نظام المشتريات الحكومية ” اعتماد ” ، منصة إلكترونية تُعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماما خاصا حيث يتضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية كما تدعم المنصة مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات والوصول إلى أكبر شريحة، حيث سيكون لها الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجود، وهذا ما تعمل عليه إدارة المشتريات بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة.

وعن دور البرامج التدريبية المقدمة ، ذكر آل فلاح ، أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة لعمل دورات تدريبية متخصصة في مجال المشتريات، وحاليا تعقد دورة تدريبية بمسمى ” نظام المنافسات الحكومية الجديد ” كُلِّف لها عدد من موظفي