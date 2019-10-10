تحقيقات المدعي العام الأمريكي تثبت براءة المملكة من فضيحة «بيزوس»

واشنطن(صدى):

أثبتت تحقيقات المدعي العام الأمريكي براءة المملكة من أي اتهامات تتعلق بفضيحة ” جيف بيزوس” أغنى رجل في العالم ومالك صحيفة ” واشنطن بوست ” ، بعد محاولات إقحام المملكة بها بحجة توجهات الصحيفة ومخالفتها لسياسة المملكة .

وأكدت تقارير أمريكية عدم وجود أي أدلة تتعلق بالسعوديين في تسريب صور ومحادثات “بيزوس ” الفاضحة مع صديقته المذيعة التليفزيونية السابقة لورين سانشيز ، والتي تسببت في سقوطه بشكل مدوي .

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أثبتت قبل ذلك ، أن شقيق صديقة جيف بيزوس فضح الصور مع لورين ، مقابل مبلغ 200 ألف دولار .

الجدير بالذكر ، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ، أكد سابقاً أن المملكة ليس لها علاقة نهائياً بمعركة شركة أمريكان ميديا ، واصفاً إياها بالمسلسلات التليفزيونية التي لا تنتهي .

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