بالصور.. الأمطار والسيول تعزل أهالي جلات عسير

أبها(صدى):

انعزل سكان قرية الجلات التابعة لمركز المرصد بمحافظة البرك، عن باقي مراكز المحافظة والمدارس؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها تهامة عسير.

وحاول الأهالي إخراج أنفسهم من خلال محاولة إزاحة الصخور الكبيرة عن الطريق بعقبة المصبح وبناء الشقوق التي أحدثتها السيول في الحجارة، إذ اجتمع أهالي القرية والتفوا حول الصخور لإزاحتها.

وأكد الأهالي على وعورة العقبة التي تفصل بينهم وبين المدارس والمركز الصحي، فيما زادت الأمطار من وعورة العقبة، إذ تسببت في منع دخولهم إلى قريتهم أو الخروج منها.

كما أشاروا إلى أن وعورة الطرق التي زادت بسبب الأمطار حالت دون وصول أبنائهم وبناتهم إلى المدارس والجامعات.