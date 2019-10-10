بالفيديو.. مرتضى منصور يُهين محمد صلاح: «يولع هو وليفربول»

طلال الغامدي(صدى):

فتح مرتضى منصور ئيس نادي الزمالك النار على اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفروبول متهمه بالتكبر .

وجاء ذلك في أعقاب التقاط صلاح عددا من الصور مع الإعلامي المعارض الساخر باسم يوسف، والذي ظهر معه اللاعب خلال تواجدهما في دبي بحفل مجلة “جي كيو” الشهيرة.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة مع برنامج “الزمالك اليوم” : محمد صلاح لاعب منفوخ على الفاضي ونسي نفسه ونسي مين السبب ورا شهرته .. احنا اللي عملناك يا صلاح .. الشعب المصري هو اللي عملك.

وأضاف: رايح تتصور مع باسم يوسف ليه؟ ما تولع أنت وليفربول .. مصر هي اللي أدتلك الشعبية وعملناك بني آدم ولا نسيت نفسك؟.

وتابع: “صلاح بيتصرف غلط في الفترة الأخيرة .. والكل متضايق منه لما حذف اسم منتخب مصر من تعريفه في تويتر.