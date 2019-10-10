بالفيديو.. لحظة وصول فرقة BTS الغنائية مطار الرياض واستقبال جنوني بالصراخات

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة وصول فرقة BTS الكورية الجنوبية اليوم مطار الملك خالد بالرياض واستقبال الجمهور لهم ، قبل إقامة الحفل المرتقب غداً الجمعة .

وأظهر المقطع صراخ الجمهور ونداءه على النجوم في محيط المطار ، بينما زادت الإجراءات الأمنية مع محاولات الوصول إليهم .

ومن المقرر أن يقام الحفل الغنائي الضخم للفرقة على أرض استاد الملك فهد الدولي ، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .