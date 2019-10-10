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بالفيديو.. لحظة وصول فرقة BTS الغنائية مطار الرياض واستقبال جنوني بالصراخات

بالفيديو.. لحظة وصول فرقة BTS الغنائية مطار الرياض واستقبال جنوني بالصراخات
الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة وصول فرقة BTS الكورية الجنوبية اليوم مطار الملك خالد بالرياض واستقبال الجمهور لهم ، قبل إقامة الحفل المرتقب غداً الجمعة .

وأظهر المقطع صراخ الجمهور ونداءه على النجوم في محيط المطار ، بينما زادت الإجراءات الأمنية مع محاولات الوصول إليهم .

ومن المقرر أن يقام الحفل الغنائي الضخم للفرقة على أرض استاد الملك فهد الدولي ، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 15 ساعة

وش تطلع هاذي فرقة .. ( بتاتس).
يالله لك الحمد والشكر
يا مثبت العقل والدين.

[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 14 ساعة

فرقة بس

[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 10 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قال الله تعالى { افرأيت من أتخذ أله هواه} لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لايجوز حبهم ولا التعلق بهم فهذا يصنف من الشرك باالله.

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