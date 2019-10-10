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بالصور.. أسرة حديثة بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

بالصور.. أسرة حديثة بمستشفى الخميس للولادة والأطفال
محمد بن طحيطح(صدى):

قام مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بتغيير طقم الأسرة الخاص بـ ” غرف الولادة ” في المستشفى ، إلى أسرة حديثة بمواصفات خاصة توفر المزيد من الراحة للمرضى ، وتتناسب مع إحتياج المستفيدات من الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى أنها تخدم طاقم الأطباء والتمريض في التعامل مع حالات الولادة بسهولة .

تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات التغيير التي يشهدها المستشفى أسوة بمستشفيات منطقة عسير عبر عدة مشاريع تتابع صحة عسير تنفيذها ، تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين .


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