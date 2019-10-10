«صحة الرياض» تحتفي باليوم العالمي للإبصار 2019

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قامت “صحة الرياض” ممثلة في البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بصحة الرياض بإدارة شؤون المستشفيات، وبالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لصحة العين ومكافحة العمى بالمملكة صباح اليوم الخميس بمقرها بالرياض بتفعيل اليوم العالمي للبصر 2019 تحت شعار “البصر أولاً” .

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي نواف العتيبي في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن “صحة الرياض” قامت في إطار جهودها المبذولة للارتقاء بصحة المجتمع بإنشاء وتفعيل برنامج صحة العين ومكافحة العمى لتحقيق العديد من الأهداف منها : تطبيق الإستراتيجية الدولية لبرنامج منظمة الصحة العالمية الدولي للقضاء على أسباب ومسببات العمى ، وأهمها مرض التراخوما بحلول العام القادم 2020 ، وتطبيق معايير الجودة لفريق العمل وفق مؤشرات الأداء وآليات التقييم والمراجعة السنوية ،

إضافة إلى تقليص قوائم انتظار مرضى العيون وتطوير العمل في العيادات وجراحات اليوم الواحد في المستشفيات، والتثقيف الصحي لرعاية صحة العين ومكافحة العمى عبر وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على الفحص الاستكشافي السنوي للعين في المدارس، وتزويد وحدات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية بالخدمات اللازمة لرعاية صحة العين، وضمان حصول جميع المراجعين لعيادات العيون في المستشفيات الحكومية والخاصة التابعة لصحة الرياض على خدمات علاجية مميزة.

من جانبه نوه منسق البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بإدارة شؤون المستشفيات بمنطقة الرياض الدكتوره / منيره الدوسري أن البرنامج حقق خلال هذا العام 2019 حزمة من الإنجازات منها التعريف بمرض اعتلال الشبكية السكري في اليوم العالمي للسكر 2019، واعتماد الأفلام التوعوية التثقيفية الصحية الهادفة لصحة العين،

إقامة فعاليات ثقافية وزيارات استكشافية لفحص العيون في مدارس منطقة الرياض للكشف المبكر، إضافة على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع عن رعاية العين والاحتياطات الخاصة للعناية بالعين ومكافحة العمى من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما تم تطوير العمل في عيادات العيون بثمانية مستشفيات،

وعمل الفحص الاستكشافي للمدار س التابعة لمنطقة الرياض من خلال (100.318) استمارة تثبت خلو المدارس من مرض التراخوما. كما تم عمل مسح بياني على (45) مستشفى ومركز صحي حكومي وخاص خلال السنوات الثلاث الماضية وتم تجديد الإحصائيات السنوية لمعدلات العمى والأسباب المؤدية له .

وأكدت المنسق الوطني بصحة الرياض الدكتوره الدوسري، أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية تسليط الضوء على العمى والإعاقة البصرية، لزيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها، وإنشاء “اللجنة الوطنية لمكافحة العمى” (لمع)” و التي تتولى مهام برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة ويشرف على البرنامج المنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالمملكة،

وتم من خلال البرنامج تعيين منسقين للمناطق الصحية حيث تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى لتطوير برامج صحة العين ومكافحة العمى في صحة المناطق. ومنها البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بإدارة شؤون المستشفيات بمنطقة الرياض.

من جانبه شارك المنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالمملكة الدكتور يحي محمد أبوحيدر بكلمة استعرض خلالها أهداف البرنامج وخططه للوقاية من العمى والحد من امراض صحة العين .

وقدم نائب مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتوره إبتسام ناصر الميمي، كلمة أشارت للتعاون القائم بين برنامج صحة العين والصحة المدرسية وماتم إنجازه من خلال البرامج الكشفية لطلبة المدارس وإعلان خلوها من التراخوما والتعاون الحالي لفحص العيون لمرحلة الروضة .

وقدم الحفل رسالة حية من ذوي الهمم بعنوان “طاقة لا إعاقة” عبر من خلالها مدير التنمية الاجتماعية باللجنة الوطنية لمكافحة العمى الأستاذ أحمد يحي اليحيا والعضو الاستشاري في تجربة مريض بمستشفى وادي الدواسر الأستاذ نواف حمد الدوسري، كيف صنعا من فقدهم للبصر طاقة ايجابيهم وضعتهم في المراكز الأولى.

عقب ذلك استمع الحضور إلى فلم قصير عن العين .

إلى ذلك قام راعي الحفل بتكريم الجهات والمدراء والمشاركين في الفعالية. كما قام بجولة على المعرض المصاحب وورش العمل.

يذكر أن الحفل شهد حضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة العمى البروفسر مبارك ال فاران ، و المنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالمملكة الدكتور يحي محمد أبوحيدر، ووفد من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن أحمد الإنسانية و لجنة مكافحة العمى.