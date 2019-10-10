أحلام تتوسط لـ الموسيقار ناصر الصالح لدى تركي آل الشيخ

أبوظبي(صدى):

توسطت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” للموسيقار ناصر الصالح، لدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ليكون ضمن الفنانين المشاركين في ” موسم الرياض “ .

وتفصيلآ، قامت ” أحلام ” بنشر تغريدة لأحد متابعيها يطالب فيها بضم الصالح لموسم الرياض، قائلة: ” معاك أضم صوتي لك الموسيقار ناصر الصالح لحن ألحان للتاريخ وكلنا نفتخر به ” .

وتابعت: ” لحن أكثر من ثلاثين عام وأهم الألحان يستحق من صاحب الإنجاز، ومن نراه داعمًا للفن والفنانين تركي آل الشيخ أن يكون اسمه أول المشاركين إنما رسالتنا من الود ومن علمنا أنكم تشاركونا نفس الرأي ودعمكم كبير ومقدر ” .

يذكر أن ” أحلام ” نجحت في مساعي تنظيم هند البحرينية حفلًا في الرياض؛ بعد تغريدتها إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.