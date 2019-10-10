بالفيديو.. البدء في إجراء دراسة خواص التربة وتصميم الأساسات بمدينة القدية

نايف السالم(صدى):

قام مشروع ” القدية ” بالبدء في إجراء الدراسات الجيوتقنية والهندسية؛لدراسة ‏خواص التربة وتصميم الأساسات لمدينة القدية.

وعن ذلك، وثق مقطع مقطع فيديو ” المهندسين ” وهم في أرض المشروع؛ لإجراء الدراسات على الموقع الذي يحتوي على ‏أنواع مختلفة من الصخور تعود للعصر الجوراسي.

كما أبرز عمل الأجهزة التقنية التي تدرس نوعية التربة ‏وتقييم المخاطر الجيولوجية، عن طريق دراسات مخبرية مع ‏قياسات التغيرات الجوية.‏

من الجدير بالذكر أن شركة ” القدية ” للاستثمار كانت قد طورت برنامجًا حيويًا، ‏يستخدم أجهزة استشعار تعمل كل دقيقتين على تسجيل البيانات ‏وتخزينها لأعمال المشروع.

ثم يتم عرضها على أجهزة الكمبيوتر ‏في صورة تقارير دورية يتابعها القائمون على المشروع.‏