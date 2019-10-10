بالفيديو.. البدء في إجراء دراسة خواص التربة وتصميم الأساسات بمدينة القدية
قام مشروع ” القدية ” بالبدء في إجراء الدراسات الجيوتقنية والهندسية؛لدراسة خواص التربة وتصميم الأساسات لمدينة القدية.
وعن ذلك، وثق مقطع مقطع فيديو ” المهندسين ” وهم في أرض المشروع؛ لإجراء الدراسات على الموقع الذي يحتوي على أنواع مختلفة من الصخور تعود للعصر الجوراسي.
كما أبرز عمل الأجهزة التقنية التي تدرس نوعية التربة وتقييم المخاطر الجيولوجية، عن طريق دراسات مخبرية مع قياسات التغيرات الجوية.
من الجدير بالذكر أن شركة ” القدية ” للاستثمار كانت قد طورت برنامجًا حيويًا، يستخدم أجهزة استشعار تعمل كل دقيقتين على تسجيل البيانات وتخزينها لأعمال المشروع.
ثم يتم عرضها على أجهزة الكمبيوتر في صورة تقارير دورية يتابعها القائمون على المشروع.
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