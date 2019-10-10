إطلاق تويوتا جرانفيا الفارهة رسميا في المملكة

الرياض(صدى):

كشف عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة، عن مركبة تويوتا “جرانفيا” الجديدة في السوق السعودية، والتي تم تطويرها لتوفر حلول تنقل استثنائية تلبي الطلب المتزايد على حافلات التنقل الفاخرة .

وقال المدير التنفيذي في قسم التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات الأستاذ مازن جميل: “نشعر بسعادة كبيرة لإطلاق مركبة تويوتا جرانفيا الجديدة، لاسيما أنها ستعيد تعريف مفهوم التميز في التنقل الفاخر للركاب وستلبي الاحتياجات المتطورة للأشخاص الذين يفضلون مقصورة واسعة تقترن بمستويات استثنائية من الراحة والفخامة.

وترتقي تويوتا “جرانفيا” الجديدة إلى آفاق غير مسبوقة، إذ تضم أربعة مقاعد فاخرة جلدية منفصلة مع مساند للأقدام كمواصفات قياسية، الأمر الذي يجعلها تعد الأولى من نوعها في فئتها. وتوفر مقصورتها الرحبة التي تتسع لستة ركاب، مستويات استثنائية من الراحة، مع حزمة من التجهيزات التي عادة ما تقترن في الأذهان بمركبات الليموزين الفاخرة .

يُذكر أنه تعود العلاقة المتميزة بين شركة تويوتا وعبداللطيف جميل للسيارات لأكثر من نصف قرنٍ مضى، حيث نمت عبداللطيف جميل للسيارات لتصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، وواحدة من أكبر الموزعين المعتمدين المستقلين لسيارات تويوتا في العالم.