بعيدا عن الطبخ .. استخدامات قد لا تخطر على البال للخل

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات حديثة ، عن الكثيرَ من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه؛ مثل الخل الأبيض، وخل التفاح، وخل التمر، وخل العنب الأحمر، وخل العنب الأبيض، وخل جوز الهند، وخل الأرز وغيرها ، فهو يُعد مطهّرًا رائعًا؛ إذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم.

كما أن الخلل الأبيض يُعد عنصرًا فعّالًا في إزالة البقع من الملابس، مثل بقع الحبر والعرق والعلكة والشمع، كما يساعد في التخلص من رائحة الصرف الصحي والدخان والتبغ.

وفي المطبخ، يمكن للخل أن يقوم بدور هام، مثل قتل الميكروبات في الخضراوات والفواكه الطازجة عند غسلها بالماء المضاف إليه الخل، كما أنه يزيل الترسبات الجيرية عن الأواني، ويعمل على تلميع الأواني الفضية والنحاسية، ويساعد في التخلص من الحشرات المزعجة، مثل النمل.

وتطرد رائحة الخل الأبيض النفاذة القطط والكلاب، كما أنه يساهم في تخفيف ألم لدغات الحشرات، ويمنع تهيج الجلد ويساعد في علاج الطفح الجلدي.