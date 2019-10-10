بلدية جدة الجديدة الفرعية تواصل حملتها الميدانية وتسحب 30 سيارة مخالفة

حسن الزهراني (صدى):

ضمن متابعتها المستمرة لرصد ومعالجة التجاوزات البلدية واصلت بلدية جدة الجديدة جهودها لمتابعة الوقوف على الأرصفة والمواقع غير المخصصة.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية م. باسم محمد الجدعاني أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية استهدفت مخالفات “الوقوف الخاطئ” في الشوارع والمواقع والتي تستخدم الساحات العامة مواقف لها ومما تتسبب به من مضايقة للسكان في الحي التي تكثر فيها مثل هذه المخالفات والتشوة البصري مبيناً أنه تم متابعة (17) موقعاً رصد من خلالها (13) مخالفة وسحب (30) سيارة.

وأكد رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية حرص البلدية على المتابعة المستمرة للمحلات لرصد المخالفات بجميع أنواعها وذلك ضمن جهود أمانة جدة لمنع المخالفات والظواهر السلبية.