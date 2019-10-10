«مبادرة تحفيز تقنية البناء» تحقق رؤية 2030 من 4 محاور

محمد السعران(صدى):

تحقق “مبادرة تحفيز تقنية البناء” جزءًا من أهداف “رؤية المملكة 2030” من خلال تقاطعها مع أربعة أهداف استراتيجية في الرؤية، هي: رفع نسبة تملك المنازل، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وخلق مزيد من فرص العمل.

وسيؤدي تشجيع استخدام تقنيات البناء وتحفيز العرض والطلب من خلال تيسير الحصول على الخدمة، ودعم المطورين والمقاولين والمستثمرين إلى المساهمة في تحقيق هدف رفع نسبة تملك المنازل إلى 70٪ من السكان بحلول 2030.

وتسعى المبادرة للتناغم مع بقية جهات المنظومة، حيث تعمل حاليًا على نشر ثقافة تقنيات البناء من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات في الغرف التجارية وبعض الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المستثمرين من خلال حزم تحفيز مالية تتعلق بطبيعة التقنية، ومدى قدرتها على خلق إضافة حقيقية.

ومن خلال هدف المبادرة (توطين صناعة تقنية البناء) ودعم الابتكار في التقنيات، فإن المبادرة ستحقق هدفًا استراتيجيًا.