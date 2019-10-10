مبادرة تحفيز تقنية البناء : للمستفيدين حرية اختيار التصاميم المناسبة

محمد السعران(صدى):

تتيح “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، لملاك المنازل من البناء الذاتي تصاميم الوحدات السكنية في حين أن الوحدة التي ضمن مشاريع وزارة الإسكان، يكون لدى المطورين عدة تصاميم ونماذج يختار المستفيد ما يناسبه.

وقالت المبادرة في حسابها على “تويتر” في ردود على المتابعين: إذا كان البناء ذاتيًا، فلا يوجد تصاميم محددة، وتتراوح الأسعار بناء على التقنية والتصميم، أمَّا إذا كان الشراء من مشاريع الإسكان، فلدى المطور عدة تصاميم محددة يتم الاختيار من بينها حسب السعر.

وفي رد على أحد المتابعين حول عدم انتشار تقنية البناء خلال السنوات الماضية، قالت المبادرة: تتوفر نماذج سابقة في المملكة لمشاريع استخدمت تقنيات البناء منذ قرابة ٤٠ سنة، وتعمل المبادرة في الوقت الحالي على تحفيز وتطوير وتمكين وتمويل صناعة تقنية البناء في المملكة لجميع المستفيدين.