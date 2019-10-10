التشكيلة المتوقعة لمباراة الأخضر وسنغافورة 

نواف السالم(صدى):

يسعى المنتخب عن فوزه الأول في ماراثون التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يلتقي بنظيره السنغافوري في اللقاء المقرر مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وانضم لقائمة الأخضر للمرة الأولى اللاعب علي لاجامي نجم نادي الفتح، ومن الوحدة حسن تمبكتي، والظهير الجديد عبد الله الشامخ نجم نادي الشباب، وعبد الإله المالكي لاعب وسط العميد.

وسيلجأ لإحداث تغيرات عدة في تشكيلته المنتظر الاعلان عنها قبل انطلاقة مباراة سنغافورة وذلك بعد طوفان الاصابات التي ضربت اللاعبين مؤخرا وجاء على رأس المصابين عبدالله المعيوف بجانب محمد كنو وعلى آل بليهي وشكوك حول البدء بسلمان الفرج بالاضافة إلى قرار عمر هوساوي المفاجئ الذي اتخذه مؤخرا بإعتزال اللعب الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ رينارد بتشكيلة مكونة من:حارس المرمى: محمد العويس، خط الدفاع: محمد البريك – زياد الصحفي – عبدالله مادو – ياسر الشهراني، خط الوسط: عبدالله عطيف – عبدالاله المالكي – عبدالفتاح آدم – يحيي الشهري، خط الهجوم: هتان باهبري – عبدالله الحمدان.