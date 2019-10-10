مواصفات خيالية لهاتف «آيفون SE2» تخطف الأنظار حوله 

وكالات(صدى):

تعتزم الشركة الأمريكية طرح هاتف “آيفون SE2” بداية العام المقبل، كما أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف “آيفون- 8″، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

وسيتراوح سعر الهاتف الجديد ما بين 345 إلى 399 دولارًا.