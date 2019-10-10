مواصفات خيالية لهاتف «آيفون SE2» تخطف الأنظار حوله
تعتزم الشركة الأمريكية طرح هاتف “آيفون SE2” بداية العام المقبل، كما أن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.
كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف “آيفون- 8″، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وسيتراوح سعر الهاتف الجديد ما بين 345 إلى 399 دولارًا.
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