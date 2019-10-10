بالفيديو.. لحظة استقبال «آل الشيخ» لصاحب شكوى صعوبات موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

في موقف خاطف للأتظار، قام رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، باستقبال الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة “صالح العواجي”؛ الذي اشتكى من مواجهته صعوبات أثناء دخوله “موسم الرياض”.

وعرض موسم الرياض عبر حسابه بـ”تويتر”، لحظة استقبال رئيس هيئة الترفيه للعواجي، واستماعه وإنصاته له، موضحا أن صالح سيكون جزءاً من “موسم الرياض”.