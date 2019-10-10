مساعي لإعادة أقدم سجين سعودي بالولايات المتحدة وتفاصيل مثيرة يرويها شقيقه

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن سفارة المملكة بواشنطن توصلت لحل لإعادة أقدم سجين في الولايات المتحدة ” نايف اليوسف ” للمملكة ، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية جنحة قتل عام 2001 م و حامت حولها العديد من الشبهات .

وأكدت أن السفارة تسعى لتوكيل محام وتتواصل مع قانونيين لتعديل قانون ولاية كولورادو بما يخص تبادل السجناء ليتوافق مع القانون الفيدرالي ويسمح لعودته بعد استيفاء الشروط .

ووفقاً لشقيق المتهم فإن جريمة القتل قد قام بها زملاؤه بالمسكن وهددوه بالقتل حال الإبلاغ عنهم ، ما جعله يواجه تهمة ” جنحة القتل” وعقوبتها السجن مدى الحياة دون التفرقة بينها وبين القتل العمد وفقاً للقانون الجنائي الخاص بولاية كولورادو ، وهو ما تسعى السفارة لحله بما يتوافق مع القانون الفيدرالي .

وأضاف تم الإعتراض على حكم المدعي العام وقرار هيئة المحلفين أمام محكمة الإستئناف وتوضيح الأخطاء في القضية وإخفاء بعض الأدلة وغيرها من المجريات في ظل التحامل على شقيقه لتزامن الجريمة مع أحداث 11 سبتمبر .

وأضاف أنه رغم كل المحاولات القانونية إلا أنه تم تأييد حكم السجن مدى الحياة على شقيقه دون الإفراج المشروط ظلماً ودون أي ذنب .