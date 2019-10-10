جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل

محمود البلوي(صدى):

تسلم سعادة مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان شهادة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من معالي الدكتور احمد بن محمد العيسى المستشار بالديوان الملكي/رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم و التدريب ومن معالي الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان /رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك ضمن نشاطات الملتقى الثالث في التعليم العالي المنعقد في الرياض بتاريخ ١١ صفر ١٤٤١ الموافق ١٠ اكتوبر ٢٠١٩.

الجدير بذكره ان جامعة فهد بن سلطان قد بدأت إجراءات الحصول على الاعتماد البرامجي لعدد من برامجها .