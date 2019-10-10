بالفيديو.. «المنيع» عن تفسير الأحلام: نوع من إثارة القلق والاضطراب

علي القحطاني(صدى):

صرح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، بأن الاشتغال بـ ” تفسير ” الأحلام نوع من إثارة القلق والضيق والاضطراب.

وعن ذلك، قال ” المنيع ” بـ برنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية: ” الغالب الأغلب على الأحلام أنها أضغاث أحلام، ومع الأسف الشديد في مثل هذه السنوات بدأ الناس يتعلقون بالأحلام ” .

وأضاف: ” أتمنى من أهل الأحلام الذين يلجؤون إلى من يدعي تفسير الأحلام أن يضعوا أحلامهم تحت أقدامهم، ما قدّر الله وقضاه سيقع مطلقاً؛ لقوله تعالى {وَمَا تَشَاءونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ” .