بالفيديو.. «المنيع» عن تفسير الأحلام: نوع من إثارة القلق والاضطراب
صرح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، بأن الاشتغال بـ ” تفسير ” الأحلام نوع من إثارة القلق والضيق والاضطراب.
وعن ذلك، قال ” المنيع ” بـ برنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية: ” الغالب الأغلب على الأحلام أنها أضغاث أحلام، ومع الأسف الشديد في مثل هذه السنوات بدأ الناس يتعلقون بالأحلام ” .
وأضاف: ” أتمنى من أهل الأحلام الذين يلجؤون إلى من يدعي تفسير الأحلام أن يضعوا أحلامهم تحت أقدامهم، ما قدّر الله وقضاه سيقع مطلقاً؛ لقوله تعالى {وَمَا تَشَاءونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84220 ] نشر منذ 20 دقيقة
اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
.. جزاك الله خير ياشيخنا الكريم .. آمين ..
.. والله اني لا اصدق بها ، لأنها اضغاث احلام ليس إلا .. وخربطة المفسرين لا أومن بها بتاتاً .. لأنها تخرصات ..