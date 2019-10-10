عريس يغتصب صديقة عروسه قبيل حفل الزفاف

واشنطن(صدى):

في واقعة مثيرة للإستنكار ، أقدم عريس بولاية بنسلفانيا الأمريكية على إغتصاب إشبينة ” صديقة ” عروسه المقربة قبل أقل من شهرمن الزفاف .

ووفقاً للشرطة الأمريكية ، فقد كانت الضحية 29 عام مخمورة وقام الشاب بإغتصابها بينما دخلت عليهما عروسه وصدمت من الموقف .

وتم الإفراج عن الشاب بكفالة 100 ألف دولار في اتهامات بإغصاب الفتاة ، إلا أن المفاجأة الصادمة أن العروس لم تتنازل عن زوجها المستقبلي وأتمت حفل الزفاف .