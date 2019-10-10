عريس يغتصب صديقة عروسه قبيل حفل الزفاف
في واقعة مثيرة للإستنكار ، أقدم عريس بولاية بنسلفانيا الأمريكية على إغتصاب إشبينة ” صديقة ” عروسه المقربة قبل أقل من شهرمن الزفاف .
ووفقاً للشرطة الأمريكية ، فقد كانت الضحية 29 عام مخمورة وقام الشاب بإغتصابها بينما دخلت عليهما عروسه وصدمت من الموقف .
وتم الإفراج عن الشاب بكفالة 100 ألف دولار في اتهامات بإغصاب الفتاة ، إلا أن المفاجأة الصادمة أن العروس لم تتنازل عن زوجها المستقبلي وأتمت حفل الزفاف .
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 5 ساعات
عادي
عشان يركبها صديقه …..ولا يمديه يقول NO
وبكذا تعادل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84223 ] نشر منذ 4 ساعات
ايش الغريب عليهم .. ليس بعد الكفر ذنب ..
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
.[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء البهائم مافيه شي اسمه عيب او حرام عندهم، فلماذا الاستغراب.
واتوقع ان صديقة عروسته هي من اغراه ووافقة على هالعمل الخسيس، ولكن هاذي عادات نسائهم ، يفعلن الشي برضاهم وبعدين يقولون اغتصبنا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29374 ] نشر منذ 35 دقيقة
نامت معه وهي سكرانه ولما صحت من النوم قالت انه اغتصبها