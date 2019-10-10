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عريس يغتصب صديقة عروسه قبيل حفل الزفاف

عريس يغتصب صديقة عروسه قبيل حفل الزفاف
واشنطن(صدى):

في واقعة مثيرة للإستنكار ، أقدم عريس بولاية بنسلفانيا الأمريكية على إغتصاب إشبينة ” صديقة ” عروسه المقربة قبل أقل من شهرمن الزفاف .

ووفقاً للشرطة الأمريكية ، فقد كانت الضحية 29 عام مخمورة وقام الشاب بإغتصابها بينما دخلت عليهما عروسه وصدمت من الموقف .

وتم الإفراج عن الشاب بكفالة 100 ألف دولار في اتهامات بإغصاب الفتاة ، إلا أن المفاجأة الصادمة أن العروس لم تتنازل عن زوجها المستقبلي وأتمت حفل الزفاف .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 5 ساعات

عادي
عشان يركبها صديقه …..ولا يمديه يقول NO

وبكذا تعادل

[ عدد التعليقات: 84223 ] نشر منذ 4 ساعات

ايش الغريب عليهم .. ليس بعد الكفر ذنب ..

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 2 ساعتين

هؤلاء البهائم مافيه شي اسمه عيب او حرام عندهم، فلماذا الاستغراب.
واتوقع ان صديقة عروسته هي من اغراه ووافقة على هالعمل الخسيس، ولكن هاذي عادات نسائهم ، يفعلن الشي برضاهم وبعدين يقولون اغتصبنا.

[ عدد التعليقات: 29374 ] نشر منذ 35 دقيقة

نامت معه وهي سكرانه ولما صحت من النوم قالت انه اغتصبها

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