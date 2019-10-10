لوحة إرشادية بطريق «مكة- السيل» لا تعطي دلالات صحيحة للمارة

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى الصور ” لوحة إرشادية ” تقع على طريق ” مكة- السيل ” إشارة الشامل بالشرائع سابقًا ، ليس لها أي دلالة لإرشاد السائقين العابرين.

حيث لم يعد لهذه اللوحة أي فائدة؛ بعد أن تم تحويل الطريق نفسه عبر جسر أنشئ قبل سنوات، وأصبحت تلك اللوحة تقبع في طريق الخدمة للجسر غير النافذ للشارع الرئيس.

وأصبح من المفترض نقل اللوحة ووضعها في مكان قبل الوصول إلى الجسر بمسافة، لإعطاء المارّة دلالات صحيحة للمدن والأماكن المدّونة فيها.