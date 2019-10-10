ابتكار لاصقة طبية جديدة تعالج الجروح في زمن قياسي
نجح مجموعة من الباحثين بجامعة هلنسكي الفنلندية في ابتكار لاصقة جروح لديها القدرة على علاجها وإلتئامها في زمن قياسي مقارنةً بالضمادات العادية .
وتعود فكرة اللاصقة المصنوعة من لحاء أشجار البتولا إلى احتوائها على خلايا تلك الأشجار القادرة على امتصاص الرطوبة بالجروح وبالتالي منع نمو الجراثيم ، والمساهمة في علاج الحروق ، إذ تساعد على بناء الخلايا الجديدة .
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، فإن أشجار البتولا تزرع في فنلندا ومعروفة منذ زمن بعيد بمزاياها الطبية الهائلة .
وتسمى اللاصقة الجديدة FibDex ، وتم تجربتها على أكثر من 24 حالة ، وأثبتت صحة نتائجها في علاج الجروح والوقاية من الإلتهابات أو أي مضاعفات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84220 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب طيب ممتاز ..