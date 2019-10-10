ابتكار لاصقة طبية جديدة تعالج الجروح في زمن قياسي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نجح مجموعة من الباحثين بجامعة هلنسكي الفنلندية في ابتكار لاصقة جروح لديها القدرة على علاجها وإلتئامها في زمن قياسي مقارنةً بالضمادات العادية .

وتعود فكرة اللاصقة المصنوعة من لحاء أشجار البتولا إلى احتوائها على خلايا تلك الأشجار القادرة على امتصاص الرطوبة بالجروح وبالتالي منع نمو الجراثيم ، والمساهمة في علاج الحروق ، إذ تساعد على بناء الخلايا الجديدة .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، فإن أشجار البتولا تزرع في فنلندا ومعروفة منذ زمن بعيد بمزاياها الطبية الهائلة .

وتسمى اللاصقة الجديدة FibDex ، وتم تجربتها على أكثر من 24 حالة ، وأثبتت صحة نتائجها في علاج الجروح والوقاية من الإلتهابات أو أي مضاعفات .