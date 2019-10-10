بالصور.. اللواء اليحيى يفتتح صالة القسم النسائي في إدارة سفر المواطنين بجوازات الرياض

محمد السعران(صدى):

افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، اليوم الخميس 1441/ ۲ / ۱۱ ه صالة القسم النسائي في إدارة سفر السعوديين وتعد هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض، استكمالا للاستراتيجية المعمول بها حالية بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب.

وتقدم هذه الصالة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للمواطنة السعودية وطباعة الجواز وتسليم الجوازات المنفذة عن طريق نظام ( أبشر) وإجراءات الفقدان التي لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر ) لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره، حيث تقوم المستفيدة بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط التالى هنا

على أن تقوم المستفيدة بمراجعة جوازات منطقة الرياض في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاتها، ويتم تسليمها جواز السفر الجديد عبر خدمة البريد السعودي ” واصل ” .