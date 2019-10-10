اختراع جديد.. «وسادة» تحمي الطلاب من الاختناق عقب نسيانهم بالحافلات 

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة المجمعة، عن اختراع جديد أطلقت عليه (وسادة مراقبة وسلامة الأفراد في المركبات والمؤسسات)، حيث يهدف لحماية الأشخاص من الاختناق في المركبات، وخاصة الأطفال في الحافلات المدرسية.

ويمثل هذا الاختراع نقلةً علمية في تطبيقه على عدة حافلات كنموذج أولي، والذي سيُعتمد مستقبلًا في نظام السلامة في وزارة التعليم، بالإضافة إلى عرضه على عدة جهات للاستفادة منه مثل المرور وقطاع النقل العام.

هذا وقد تم اعتماد نموذج حقيقي للابتكار في الجامعة ممثلًا في مراقبة أربعة مقاعد مع وحدة مراقبة رئيسية؛ لعرضه في عدة مؤتمرات ومعارض علمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأنجز الفريق البحثي من الجامعة -بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية- تسجيل براءة اختراع لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان “وسادة مراقبة وسلامة الأفراد في المركبات والمؤسسات”.