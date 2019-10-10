بالفيديو.. عبدالله بن مساعد: النصر هو الفريق الذي أحبه بعد الهلال

طلال الغامدي(صدى):

صرح الأمير عبدالله بن مساعد ، مالك نادي ” شيفيلد يونايتد ” الإنجليزي ، بأن النصر هو الفريق الذي يحبه بعد نادي الهلال.

وعن ذلك، قال ” بن مساعد ” خلال لقائه ببرنامج “ صدى الملاعب ” على قناة “ mbc ” ، أنه كان يحب الأهلي في صغره حيث كان في ذلك الوقت يقدم أفضل كرة في المملكة .

كما أوضح أنه كان يحب النصر أيضًا في فترة من الفترات؛ بسبب ماجد عبدالله، لكنه أكد أن الهلال هو الحب الأول.

وتحدث ” بن مساعد ” عن بعض الفروقات بينه وبين أخيه الأمير عبدالرحمن، مشيرًا إلى أنه أفضل منه في الأمور المالية، لكن أخاه أفضل منه في الشعر والبلاغة وأحفظ منه للقرآن الكريم.

حيث أبان فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن للهلال، كانت أفضل من فترة رئاسته.