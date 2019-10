دراسة: مشاكل الرجل في العمل مؤشر خطير للخيانة الزوجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة وثيقة بين تعرض الرجل للمشاكل في العمل والميل للخيانة الزوجية ، مؤكدة أنه كلما عانى الرجل من مشاكل وضغوط في العمل كلما زادت إليه الرغبه في خيانة زوجته .

ووفقاً لمجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، فقد درس الخبراء شخصيات الرجال على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة للمتزوجين ، بعد التعرف على وظائفهم .

وكان أغلب هؤلاء الرجال من الشرطة والمستشاريين الماليين ، واتضح أنهم عانوا من عقوبات تأديبية في العمل وكانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر .

وعلى خلاف ذلك ، فقد قارن الخبراء بين هؤلاء الرجال وغيرهم في نفس المهن ممن لم يواجهوا مشاكل في العمل واتضح أن النوع الثاني لم يصدر منه أي ميل للخيانة .