‏ «التميمي»: النظام الصحي تحول من علاج المريض إلى المحافظة على صحة المجتمع

محمد السعران(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د.صالح التميمي بأن التغيير في النظام الصحي لا يبدأ إلا من تغيير الشخص لنفسه، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع صحي مزدهر.

جاء ذلك في مؤتمر النموذج السلوكي لأبطال التغيير، والذي نظمه التجمع تحت شعار “كن جزءًا من شبكة أبطال التغيير”.

وأوضح التميمي بأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لم تغفل عن هذا الجانب المهم وهو التغيير، حيث تهدف لتكوين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، داعيًا لاستيعاب الصورة الكاملة حول النظام الصحي الجديد، ومواصلة جهود التحول المؤسسي في القطاع الصحي.

وبين د.التميمي بأن من هذه الانطلاقة يدرك الفرد أهمية تطوره على المستويين الشخصي والصحي، وأثره في بناء الوطن وأخذه إلى مصاف أفضل الدول اقتصادًا وحيوية وتحضرًا، وأن دوره الأساسي في المساعدة والوصول إلى المرحلة المهمة وهي المحافظة على صحة المجتمع، حتى يكون عضوًا بناءً ومنتجًا.

وأضاف: مهمتنا تمكين كل مواطن أن يكون طموحًا وحيويًا، ونحن في النظام الصحي دورنا في الماضي كان في علاج المريض، أما الآن فدورنا المحافظة على صحته، ، ونحن مجتمع شاب، ونملك الفرصة في بناء مجتمع حيوي وقوي في الأعوام القادمة ، و التحول في النظام الصحي هو ضرورة وليس خيار .

وشدد د.التميمي على أهمية تدريب الموظفين في التجمع وضروريته الحتمية، وتنمية مهاراتهم لتحقيق الأهداف المرجوة وأهمها تعزيز الرضا الوظيفي لديهم، وإشراكهم في رحلة التطوير والإبداع، وخلق الفرص المناسبة لهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وهذا ما يساهم في بناء نظام صحي ذو كفاءة عالية يحتذى به.

وختم د.التميمي منوهًا على أهمية مواجهة هذه التحديات، لأن برامج التغيير ستحدث نقلة نوعية في النظام الصحي بالمملكة، ومتطلعًا لرؤية النتائج الإيجابية قريبًا على أرض الواقع.