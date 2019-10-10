دولة تحظر إعلانات المشروبات الغازية والسكرية

سنغافورة(صدى):

كشف وزارة الصحة في سنغافورة أنها ستحظر إعلانات ” المشروبات الغازية والعصائر ” ، للحد من استهلاك السكريات في بلد يُعاني من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.

وعن هذه الإجراءات، فستبدأ بوضع ” تحذير صحي ” على المشروبات التي تحوي نسبة عالية من السكر، كما ستفرض حظرًا على الإعلان الخاص المشروبات السكرية حفاظًا على الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة تبحث فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها، بل وفرض حظر تام على بيع بعض المشروبات.