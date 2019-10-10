انهيار طريق الخواريه بصبيا بسبب السيول
تعرض طريق الخواريه بمحافظة صبيا فجر اليوم الخميس للإنهيار إثر سيول وادي شهدان الليلة الماضية ، ما شكل خطر على المركبات .
وأكد الأهالي أنه رغم وجود سدود على مجاري سيول ” وعال ، وشهدان ” إلا انها لا تمنع الجريان ، مناشدين بتوفير جسور أو عبارات لضمان عدم تعرض بلدة الخواريه للإحتجاز مع تكرار السيول في الشتاء .
وكان عدد من محافظات منطقة جازان قد شهد أمس الأربعاء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت ساعات طويلة من الصباح وحتى المغرب ما أدى إلى جريان السيول ببعض الأودية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84213 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يستر على الاجواد ويحميهم من كل شر ، ويجعلها امطار خير وبركة ورحمة .. آمين ,,