انهيار طريق الخواريه بصبيا بسبب السيول

تركي السالم(صدى):

تعرض طريق الخواريه بمحافظة صبيا فجر اليوم الخميس للإنهيار إثر سيول وادي شهدان الليلة الماضية ، ما شكل خطر على المركبات .

وأكد الأهالي أنه رغم وجود سدود على مجاري سيول ” وعال ، وشهدان ” إلا انها لا تمنع الجريان ، مناشدين بتوفير جسور أو عبارات لضمان عدم تعرض بلدة الخواريه للإحتجاز مع تكرار السيول في الشتاء .

وكان عدد من محافظات منطقة جازان قد شهد أمس الأربعاء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت ساعات طويلة من الصباح وحتى المغرب ما أدى إلى جريان السيول ببعض الأودية .