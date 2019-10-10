بلدية ذهبان الفرعية بجدة تزيل تعديات بمساحة 67.000م2

جدة(صدى):

قامت الفرق التابعة لبلدية ذهبان بإزالة تعديات ضمن نطاق الحي وتوجيه عدد من الإنذارات للمحلات التجارية وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية.

وأوضحت رئيسة بلدية ذهبان الفرعية أ. شذى المهنا، أنه تم إزالة عدد من التعديات والإحداثيات غير النظامية بمساحة 67.000م2 لمباني وأحواش مخالفة، بالإضافة لـ عقوم” ترابية بطول 4300متر طولي تم إحداثها بالتعدي.

وأشارت رئيسة بلدية ذهبان أن البلدية قامت بتسليم عدد (8 ) منح لـ الأراضي. أما فيما يتعلق بمتابعة مخالفات المحلات التجارية بينت أ. المهنا أن الفرق الميدانية قامت بـ (18) جولة ميدانية تم خلالها إشعار (15) محلاً وإغلاق(4) محال فيما استوفت (3) للشروط البلدية.