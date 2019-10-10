5 شروط لحضور العائلات في تبوك مباريات كرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، اليوم الخميس ، أن الهيئة العامة للرياضة وافقت ، لأهالي تبوك على حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة “مجموعة تبوك”.

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك خمسة شروط؛ وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يُذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تعتبر من الإنجازات الحضارية بالمنطقة، وتقام فيها مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم. وتستوعب مدينة الملك خالد الرياضية 12 ألف مقعد، وتضم مسرحاً، ومسبحاً يبلغ طوله 25 متراً، بعرض 13 متراً، ومدرجاً للمتفرجين.