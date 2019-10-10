بالفيديو.. نهاية مأساوية لشاب أنقذ فتاة تعرضت للتحرش في الشارع 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بدا في مقطع فيديو مشاجرة انتهت بقتل شاب على يد آخر لدفاعه عن فتاة حاول الأخير التحرش بها في وضح النهار.

وتعود الواقعة عندما تصدي شاب بشجاعة لشاب آخر تحرش بفتاة وتطاول عليها، إلا أن الأخير قام بتسديد ضربات قاتلة بآلة حادة أفقدته حياته.

وتفصيلا، تعرضت فتاة للتحرش أثناء سيرها بالشارع، مما أغضب القتيل وجعله يدافع عن الفتاة، وخلال محاولته ردع المتهم ومنعه من التحرش بالفتاة، حدثت مشادة بين الطرفين انتهت بطعن المتهم للمجني عليه بآلة حادة عدة طعنات بالبطن والرقبة أسفرت عن مصرعه في الحال.