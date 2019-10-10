الذهب يرتفع إلى ذروة أسبوع في ظل توتر بشأن التجارة

وكالات(صدى):

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1506.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ إلى المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1511.80 دولار للأوقية.