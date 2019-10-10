«عون» تعثر على «مفقود الشملي» متوفى في الصحراء

علي العنزي(صدى):

عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ على سبعيني متوفى بعد فقدانه في محافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل.

وتفصيلا، ورد بلاغ من أفراد الدفاع المدني بمحافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل، يفيد بفقد مواطن يبلغ من العمر ٧٠ سنة برفقته أحد مكفوليه من الجنسية الهندية، يستقلان “جيب شاص موديل ٢٠٠٩”، وعلى الفور تمت الاستجابة من أبطال عون في زمن قياسي، وتم تحديد إحداثيات آخر اتصال لجوال المفقود.

وخلال عملية البحث، عثر على المفقود الأول متوفى بالقرب من سيارته من قِبَل أفراد الدفاع المدني المشاركين في المهمة، واستمرت عملية البحث عن المفقود الثاني من الجنسية الهندية حتى تم العثور عليه حيًّا وبصحة جيدة من قِبَل أبناء عم المفقود في إحدى مواقع البهائم القريبة من المنطقة، كما نقل المتوفى السبعيني إلى مستشفى الشملي التابعة لمنطقة حائل.