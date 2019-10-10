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طرح مشروع تطوير مطار القصيم في منافسة عامة قريبا

طرح مشروع تطوير مطار القصيم في منافسة عامة قريبا
القصيم(صدى):

كشف إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني آخر مستجدات مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مؤكداً أن الهيئة تقترب من إنهاء الإجراءات لطرح المشروع في منافسة عامة .

كما أكد في تصريح لصحيفة محلية أن الهيئة ستعتمد تصميم خاص للمطار لضمان مواكبته للتقنيات الحديثة ، وتقديم أفضل آداء لخدمة المسافرين وتحقيق الرفاهية .

ويعتبر مطار منطقة القصيم من أهم المطارات التي تشهد تزايد في حركة المسافرين ، وتوليه الهيئة الإهتمام لتقديم أفضل متطلبات للتشغيل .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 17 ساعة

راح تقدم الحكومة مليارات للفاسد اللي راح ياخذ المنافسه وراح يعطيها شركة اي كلام ب 100 الف ريال عشان يشتغلون تعبنا من ذي الحركة شوفو غيرها وصدقوني ياصدى راح يحترق ياخي ليه ما تجلدون الفاسدين وتشهرون فيهم خوف الى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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