طرح مشروع تطوير مطار القصيم في منافسة عامة قريبا

القصيم(صدى):

كشف إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني آخر مستجدات مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مؤكداً أن الهيئة تقترب من إنهاء الإجراءات لطرح المشروع في منافسة عامة .

كما أكد في تصريح لصحيفة محلية أن الهيئة ستعتمد تصميم خاص للمطار لضمان مواكبته للتقنيات الحديثة ، وتقديم أفضل آداء لخدمة المسافرين وتحقيق الرفاهية .

ويعتبر مطار منطقة القصيم من أهم المطارات التي تشهد تزايد في حركة المسافرين ، وتوليه الهيئة الإهتمام لتقديم أفضل متطلبات للتشغيل .