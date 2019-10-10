طرح مشروع تطوير مطار القصيم في منافسة عامة قريبا
كشف إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني آخر مستجدات مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مؤكداً أن الهيئة تقترب من إنهاء الإجراءات لطرح المشروع في منافسة عامة .
كما أكد في تصريح لصحيفة محلية أن الهيئة ستعتمد تصميم خاص للمطار لضمان مواكبته للتقنيات الحديثة ، وتقديم أفضل آداء لخدمة المسافرين وتحقيق الرفاهية .
ويعتبر مطار منطقة القصيم من أهم المطارات التي تشهد تزايد في حركة المسافرين ، وتوليه الهيئة الإهتمام لتقديم أفضل متطلبات للتشغيل .
جراح[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 17 ساعة
راح تقدم الحكومة مليارات للفاسد اللي راح ياخذ المنافسه وراح يعطيها شركة اي كلام ب 100 الف ريال عشان يشتغلون تعبنا من ذي الحركة شوفو غيرها وصدقوني ياصدى راح يحترق ياخي ليه ما تجلدون الفاسدين وتشهرون فيهم خوف الى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟