«المسند»: هيكا مستمرة في يومها الخامس

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن الحالة الماطرة الأولى ” هيكا ” مستمرة في يومها الخامس.

وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” متوقع أن تؤثر هيكا بسحبها وربما أمطارها على أجزاء متفرقة من الجزء الشمالي الغربي من المملكة، وربما بعض المناطق الشمالية ” .

وتابع: ” من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى منطقة مكة ” .

وأضاف: ” تحسّن طفيف ولكن ملموس في درجة الحرارة، وسجلت يوم أمس الأربعاء درجة الحرارة العظمى في كل المحطات المناخية أقل من 40 درجة مئوية ” .

وجاء ذلك فيما عدا 4 محطات مناخية هي ” القصيم والقيصومة وينبع (40م)، رفحاء (43م) ” .