«الزعاق» يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام
أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن خلال هذه الأيام تزداد الإصابات بالزكام والحساسية وخاصة ” الصدر ” .
وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تنتشر الإصابات بالزكام والحساسية على شريحة عريضة من الناس بالذات الأطفال ” .
وتابع: ” يُسمى عند العامة بـناصوف الصفري أي إنتصاف موسم الصفري وقوته، وبعد أسبوعين تقريبًا ينتهي هذا الموسم؛ والسبب هو التقلبات الجوية الغير مستقرة على وتيرة واحدة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84247 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يستر علينا ويبدل العسر يسرا .. آمين ,,
.[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 16 ساعة
اقول مته الشتى بس.
نبي نطفي مكيفات البيت علشان تخف فاتورة الكهرب شوي علينا.
ونبي نطفي مكيف السياره علشان نقلل استهلاك وقود.
عطنا الزبده خل عنك زكام وما زكام ، خله للدخاتره.
.[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 16 ساعة
للتوضيخ الشتى ( فصل الشتاء)
fares[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 16 ساعة
كلام جدا جميل الله يوفقه