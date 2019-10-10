«الزعاق» يوضح سبب انتشار الإصابات بالزكام والحساسية خلال هذه الأيام

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن خلال هذه الأيام تزداد الإصابات بالزكام والحساسية وخاصة ” الصدر ” .

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تنتشر الإصابات بالزكام والحساسية على شريحة عريضة من الناس بالذات الأطفال ” .

وتابع: ” يُسمى عند العامة بـناصوف الصفري أي إنتصاف موسم الصفري وقوته، وبعد أسبوعين تقريبًا ينتهي هذا الموسم؛ والسبب هو التقلبات الجوية الغير مستقرة على وتيرة واحدة ” .